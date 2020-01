Pieve Ligure: domani Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Pieve Ligure è convocato mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 21.0. Ordine del giorno:

1 Approvazione verbali seduta precedente

2 Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Pieve Ligure e Castiglione Chiavarese

3 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Approvazione

4 Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2020

5 Imposta Unica Comunale (Iuc). Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) Imu per l’anno 2020

6 Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2020/2022 (art. 3, C. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

7 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà od in diritto di superficie