Lettere/ “Recco, come Gotham City”

A firma Victor Zsasz riceviamo e pubblichiamo

I cittadini di Recco erano in affanno dopo che Max aveva deciso di lasciare. Quale sarebbe stata la loro sorte? Chi li avrebbe protetti in futuro. Tutti al rientro dal lavoro correvano a chiudersi in casa per non farsi sorprendere dal coprifuoco. Poi la notizia! Max avrebbe continuato a lavorare per loro, con loro. Non poteva certo deluderli dopo che uno stupefacente successo elettorale lo aveva collocato fra i 5 minori del Consiglio… Ora a Gotham City è tornato a splendere il sole! Max sarà sempre con noi! Purtroppo…