Lavagna: rifiuti, spostate le ‘casette’ di Piazza Vittorio Veneto

Dallo staff del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

A causa della criticità legata alla presenza costante di ratti e per agevolare una pulizia sostanziale delle aree dedicate al conferimento dei rifiuti si comunica che da domani 15/01/2020 si procederà con lo spostamento temporaneo delle casette dei rifiuti da Piazza Vittorio Veneto a Via Pessagno.

Ricordiamo che :

1) Tali cassonetti non sono utilizzabili 24 ore su 24 ma bisogna conferire nei giorni e orari stabiliti ;

2) E’ severamente vietato lasciare sacchetti e immondizia fuori dai contenitori;

3) Se il contenitore risultasse pieno, l’utente deve esporre il rifiuto tramite i mastelli in dotazione o i bidoni condominiali a servizio;

4) Tutti i bidoni dei commercianti presenti in prossimità della piazzola dovranno essere ritirari dai detentori, mantenuti, come da regolamento, all’interno delle proprie attività ed esposti solo nei modi convenuti dal calendario.

Invitiamo alla buona educazione e al rispetto del prossimo e della propria città.