Cisterna con policloruro a fuoco in autostrada

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sullo svincolo in uscita dal casello autostradale di Genova Aeroporto per l’incendio di un camion. A prendere fuoco i pneumatici del rimorchio trasportante policloruro di alluminio, sostanza corrosiva che, in caso di incendio, potrebbe rilasciare gas tossici. L’intervento dei vigili del fuoco, con in appoggio anche l’autobotte per l’approvvigionamento d’acqua, ha permesso di far si che l’incendio non si sviluppasse.

Il traffico è rimasto bloccato per il tempo della messa in sicurezza dell’area e del mezzo incendiato