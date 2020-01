Chiavari: “Noi pendolari, buoni alle Ferrovie per fare cassa”

di Cristiano Magri riceviamo e pubblichiamo

Le infrastrutture ed i mezzi di trasporto pubblici sono un bene comune che noi cittadini paghiamo profumatamente tramite le tasse che lo stato trattiene dai nostri stipendi e non solo, e dagli abbonamenti o pedaggi che paghiamo puntualmente per l’utilizzo.

E’ cronaca recente quella relativa alla situazione disastrosa delle infrastrutture in Liguria e di tutta la Nazione, e non stiamo a commentare ulteriormente, ma, la priorità è quella della tutela del cittadino prima di tutto.

I pendolari, in questo caso specifico, che utilizzano il treno per andare a lavorare sono la categoria peggio trattata da Enti e Società di Trasporti.

Un nutrito gruppo di pendolari, appunto, della tratta Chiavari – La Spezia manifesta vivo disappunto per le informazioni circolate sulla stampa locale, relative alla richiesta, dell’Assessore Regionale ai trasporti Gianni Berrino, rivolta a Trenitalia per valutare l’opportunità per i soli «viaggiatori con abbonamento regionale Liguria mensile e annuale sulla tratta Sestri Levante – La Spezia, anche se non in possesso della Carta Tutto Treno di potere avere libero accesso agli Intercity e ai treni Freccia Bianca sul territorio delle Cinque Terre».

E noi abbonati che paghiamo anche la Carta Tutto Treno? Nessun indennizzo/rimborso o agevolazione per noi ?

Oltre al danno anche la beffa, ci vien da dire. Durante l’anno dobbiamo sopportare pensati ritardi dovuti a “problemi sulla linea” – “guasto all’infrastruttura” – “scambi ghiacciati” – “ritardo nella preparazione del treno” – “disagi dovuti al maltempo” – “lavori di manutenzione alla rete ferroviaria” (per i prossimi due mesi lavori nella stazione di Riomaggiore e nelle gallerie di “Biassa”, sulla linea La Spezia – Genova), forti disagi per le condizioni igieniche e strutturali dei convogli vecchi e sporchi, scarsa presenza delle Forze dell’Ordine per garantire una costante sicurezza nelle Stazioni ed a bordo dei treni.

Ridicolo è stato l’indennizzo che lo scorso anno è stato elargito nei nostri confronti per i disagi dovuti al maltempo (circa 5/6 euro a testa).

Ancora una volta, a fronte delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte di chi dovrebbe tutelare ed aiutare i cittadini che l’hanno votato, noi pendolari non siamo e resteremo la categoria che serve per fare cassa, incasso puntuale degli abbonamenti e della Carta Tutto Treno in cambio di indegni servizi offerti. L’entrata nelle casse delle Ferrovie che noi pendolari versiamo costantemente non è indifferente, soprattutto per il fatto che sono soldi sottratti ai nostri stipendi e di conseguenza alle nostre famiglie.

Ognuno di noi perde mediamente, tra attese (orari, coincidenze, ecc) e percorsi, dalle 2 alle 3 ore al giorno, ore di viaggio e di attesa che non sono ne retribuite ne tanto meno rimborsate in nessun modo dai datori di lavoro.

Pertanto, visti i disagi ed i servizi offerti, inferiori rispetto ai costi di abbonamento, chiediamo a Trenitalia un adeguato indennizzo per quanto sopra esposto.

Rimaniamo esterrefatti nel vedere Nazioni di ogni parte del mondo che investono in infrastrutture, mezzi di trasporto super tecnologici e testano addirittura convogli senza macchinista (Francia, Giappone ecc) mentre noi, in Italia, abbiamo ancora, nel 2020, gallerie allagate, un binario e convogli vecchi di almeno 20/30 anni. Il rinnovamento dei mezzi è lento ed è sempre un passo indietro rispetto alle necessità.

Attendiamo fiduciosi in un cortese riscontro ed in una programmazione “tecnologia” ed “infrastrutturale” di primo livello in ogni Regione del Paese.

Fortunatamente noi tutti abbiamo un lavoro, che è fondamentale per la sopravvivenza di ognuno di noi, e dobbiamo tenercelo stretto ovunque esso sia, ma non possiamo rimetterci in salute e stress per colpa di chi non sa gestire questa povera Italia.