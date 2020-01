Chiavari: i giornalisti e la celebrazione del Patrono

Da don Fausto Brioni, responsabile dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno, in occasione della festa del patrono San Francesco di Sales, il vescovo diocesano, Mons. Alberto Tanasini, invita i giornalisti del Tigullio ad un momento di incontro e preghiera. L’appuntamento è per giovedì 30 gennaio 2020 nella Curia Vescovile di Chiavari in Piazza N.S. dell’Orto, 7 con il seguente programma:

ore 10.30 la celebrazione della S. Messa nella cappella del seminario, attigua all’ingresso della Curia, nel corso della quale saranno ricordati i colleghi giornalisti defunti.

ore 11.30 nell’Aula Magna del Seminario vescovile (accanto all’ingresso della Curia) seguirà un incontro formativo che prenderà spunto dal messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali 2020 dal titolo “La comunicazione strumento di connessione tra la memoria e la vita – Spunti e prospettive per la deontologia del giornalista”.

Il tema sarà approfondito da: Maurizio Di Schino, giornalista TV2000 e segretario nazionale Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana); Andrea Ferro, giornalista Radio 24, membro Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti.

Al termine il Vescovo consegnerà i riconoscimenti ai giornalisti che si siano particolarmente distinti nella loro attività per l’attenzione ed il servizio al territorio.