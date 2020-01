Nella giornata di ieri a Chiavari, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di accertamenti scaturiti da querela presentata da una donna, deferivano in stato di libertà un 44 enne, residente a Chiavari, avvocato, il quale lo scorso anno, dopo aver ricevuto un pagamento per incarico svolto quale patrocinante della querelante in una causa civilistica, gli forniva un’attestazione falsa, dalla quale si evinceva la positiva soluzione della causa.