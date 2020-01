Chiavari: antichi percorsi da tutelare e valorizzare

di Giuseppe Valle

Nell’ambito degli incontri programmati dall’associazione “O Castello”, questo pomeriggio nella Sala Livellara, Nadia Campana, nota archeologa che ha lavorato molti anni per il nostro Museo Archeologico, ha trattato il tema della “Tutela e valorizzazione di antichi percorsi” della Liguria, con un’ ampia panoramica sulle attività e gli spostamenti dell’uomo fin dalla preistoria.

È sorprendente come da pochi indizi, gli archeologi siano in grado di ricostruire eventi, collegamenti fra diverse località e civiltà. Per esempio sappiamo che dalle cave di diaspro di Bargone si estraeva un materiale che raggiungeva zone molto lontane dell’Europa e quindi il ritrovare quel diaspro ai Balzi Rossi, nel Ponente ligure, sembra poca cosa.

Né si può ignorare che i contatti commerciali avvenivano anche per mare, infatti materiali come l’ossidiana o il basalto provenivano dalle isole (Sardegna, Eolie ecc.). Anche minerali come il rame, hanno caratteristiche diverse a seconda della miniera di provenienza e si possono ricostruire i percorsi che uomini e oggetti hanno coperto.

In Liguria queste vie di comunicazione sono rintracciabili e in parte fruibili, avendo cura di non deteriorale con strumenti inappropriati come le mountain bike; a questo proposito la Sovrintendenza fa appello alla sensibilità degli sportivi e dei visitatori. Agli amministratori locali è affidato l’incarico di valorizzare questi percorsi con una cartellonistica che ne illustri la storia e la funzione e sperando che i vandali non deteriorino i suddetti cartelli!