Camogli: passerella via Bettolo, 5 le ditte invitate

Percorso pedonale lungo via Bettolo a Camogli. Saranno cinque le ditte interpellate per concretizzare il percorso pedonale in Via Bettolo; strada con traffico molto intenso e priva di marciapiedi. Si aggiudicherà il lavoro la ditta che offrirà il ribasso più alto. Per i lavori è previsto un costo complessivo di 187.611 euro; le somm4e a disposizione è di 48.831 euro.

La parte più significativa dell’intervento è rappresentata dalla progettazione di una nuova passerella a sbalzo che collegherà l’incrocio di via Lorenzo Bozzo con l’area di fronte all’istituto Nautico consentendo così di raggiungere piazza Matteotti in piena sicurezza.

L’intervento, progettato dallo Studio tecnico Gamma di Camogli e dall’Ingegner Giovanni Mezzano di Sori, prevede inoltre la riqualifica completa del percorso pedonale sottostante corso Mazzini, attraverso l’inserimento di una nuova pavimentazione in materiali naturali, di un nuovo impianto di illuminazione e di nuovi elementi di arredo urbano.

Il tratto tra via Lorenzo Bozzo e alcune case al limite della strada