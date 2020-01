di Guido Ghersi

“Vino e fumetti”: seconda edizione per “VinComics” che dalla cittadina di Levanto si sposta nel paese di Vernazza e nella sua frazione di Corniglia, nelle Cinque Terre dal 20 al 22 marzo prossimi. Incontri ed assaggi per un appuntamento che diventerà annuale, con i supporti del Parco Nazionale, Comune di Vernazza, Visit Vernazza ed Uniti per Corniglia. Mascotte sarà la volpe “Shak” disegnata da Francesco D’Ippolito.

https://www.vincomics.com/

https://www.facebook.com/vincomics/