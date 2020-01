Sestri: “A scuola con i Nativi Digitali”, corso di computer per over 55

Da Antonella Sivori, presidente dell’Associazione “Civitas Humana”, riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Socio-culturale “Civitas Humana per la Fraternità”, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Natta – G. V. Deambrosis, organizza il corso di computer “A scuola con i Nativi Digitali” che tanto successo ha riscosso negli anni precedenti.

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Istituto, a Sestri Levante, via della Chiusa n.107, avrà inizio a partire dal mese di marzo con modalità da definire ed sarà completamente gratuito.

Caratteristiche del corso: verrà tenuto da studenti dell’Istituto, sotto la guida degli insegnanti, rivolto a persone oltre i 55 anni di età con priorità a quelle più anziane e riguarderà concetti di base della tecnologia informatica, strumenti operativi per capire come usare il computer, gestire i file, il foglio elettronico (excel), navigare e comunicare in internet, con particolare attenzione alla gestione delle foto, posta elettronica, social-network ecc.

Le iscrizioni si ricevono presso la sede dell’Associazione Civitas Humana, via XX settembre, 33 – Sestri Levante, il giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, fino al 15 febbraio, posti disponibili max 12.

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 3392449332 Antonella, 3204370028 Maria Angela.