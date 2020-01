‘Santa’: “Clochard (con casa) in piazza, tra l’indifferenza”

Da Alberto Campanella, capogruppo al Consiglio comunale di Genova, portavoce di Santa e responsabilità area Tigullio per Fratelli di Italia, riceviamo e pubblichiamo

L’indifferenza non dovrebbe andare a letto. Domenica 12 gennaio 2020 a Santa Margherita sembra primavera.

In spiaggia e per le vie centrali è un brulichio di turisti e residenti che si godono una bella giornata che ha tutte le caratteristiche primaverili.

Nella centralissima Piazza Caprera, quella dinnanzi al Santuario di Ns Signora della Rosa, c’è un grandissimo passaggio di persone, molte delle quali residenti e tra loro, seduti sul pavé, vi sono pure i soliti questuanti. Tra questi ultimi uno ha adibito, sul suolo pubblico, una grande e improvvisata bancarella che è rimasta allestita tutto il giorno ma anche tutta la notte. E si perché accanto alla bancarella, per tutto il tempo, vi era un uomo sdraiato e tale è rimasto sino alla sera, sino a quando gli ultimi sguardi di indifferenza si sono recati nelle proprie calde case.

In tutto ciò nessuna persona, nessuna autorità, nessun buonista e nessun democratico, si è mai posto il problema se quell’uomo, immobile da troppo tempo, potesse avere bisogno di aiuto.

Neppure la fredda notte ha impietosito gli ultimi passanti e neppure il pubblico post dell’Avv Alberto Campanella (capogruppo genovese del partito di Giorgia Meloni, portavoce di Santa e responsabile area Tigullio per FdI) ha impietosito i soliti leoni da testiera che in ogni occasione si vantano del loro spirito “democraticamente accogliente”.

Per fortuna che l’Avv Campanella prima di pubblicare il Post sulle Sindacarie (in sordina di tutti) ha avuto la sensibilità di verificare personalmente, con al telefono il personale del 118, che la persona supina vicino alla bancarella non stesse male e che non avesse bisogno di particolari aiuti.

“L’indifferenza dei Buonisti è stata assordante e l’unica cosa che è emerso dalle Sindacarie è che tale medicante non è un senza tetto ma una persona affidata ai servizi sociali e titolare di un contratto per una casa popolare nella Perla del Tigullio”.

L’Avv Campanella riferisce che “la vigilanza del Territorio è fondamentale” ed è anche per questo che ha voluto fondare il Circolo territoriale di Fratelli di Italia chiamato Santa-Portofino con Presidente il famoso Avv Livio Torio. Il Circolo Santa-Portofino è attivo sul territorio rivierasco anche grazie al contributo del coordinatore provinciale FdI Stefano Baggio. Tra i membri del circolo Santa-Portofino FdI vi sono nomi noti quali la Vice Presidentessa Valentina Azimonti, conosciutissima mamma di un bimbo che è considerato la mascotte di Santa, oltreché Augusto Sartori Consigliere Regionale.

L’occhio vigile dell’Avv Campanella non dorme mai ed è sempre attivo soprattutto quando ad avere bisogno sono i più deboli: chiunque essi siano!

Campanella conclude che “ci vorrebbe più coscienza prima di assegnare le case popolari di Santa, in quanto prima dovrebbero essere date ai nostri giovani che sempre più si trovano costretti ad abbandonare il territorio causa gli elevati prezzi”.