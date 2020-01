Rugby/ Pro Recco: gli Squali centrano la vittoria

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby riceviamo e pubblichiamo. Di Emy Forlani

Gli Squali della Tossini Pro Recco Rugby centrano la vittoria nella prima delle partite fondamentali del trittico che li accompagnerà fino alla prima sosta per il 6 Nazioni: i biancocelesti, al San Michele di Calvisano, hanno battuto la capolista Accademia 27-22 e portato così a casa quattro punti pesantissimi. La vetta della classifica ora è lontana solo tre punti e la lotta è serratissima, con cinque squadre in cinque lunghezze.

Gli accademici, presentatisi in quindici uomini contati, hanno mostrato ottime qualità e hanno lottato con grandissima determinazione per tutti gli ottanta minuti ma un micidiale momento positivo degli ospiti che, tra il 53′ e il 62′, hanno messo a segno tre mete di seguito e ribaltato il risultato (dal 17-6 al 17-27), ha fatto perdere un po’ di lucidità ed efficacia ai giovanissimi allenati da Corrado Pilat, penalizzati anche da una giornata negativa del loro calciatore (1/4). Gli Azzurrini hanno comunque conquistato un doppio punto di bonus, sia offensivo che difensivo, che ha permesso loro di rimanere in vetta alla classifica del girone 1, seppur ora tallonati ancora più da vicino dalle dirette concorrenti.

“La difesa dell’Accademia, come previsto, ci ha messo in difficoltà – evidenzia coach McLean – e devo dire che, per superare l’impasse, è stato molto importante l’apporto di Luca Roden nello spostare il gioco in modo molto intelligente. Sicuramente per loro è stato molto complicato non avere cambi da fare ma non per questo posso sminuire la prestazione della mia squadra che, a sua volta con una rosa sempre segnata dagli infortuni, ha mantenuto la concentrazione, sfruttato le occasioni favorevoli, portato a casa quattro punti pesanti al termine di una partita durissima e ci siamo mantenuti ai piani alti della classifica”.

Per la Pro Recco sono andati a segno Syme (al 53′), eletto anche Player of the Match grazie all’efficacia della sua azione offensiva, Becerra (al 58′), su bellissima imbeccata dello stesso giocatore australiano e Mirko Monfrino (al 62′). Il punteggio è completato dal piede infallibile di Luca Roden (5/5, per un totale di 12 punti: tre trasformazioni e due calci di punizione (al 10′ e al 32′).

Il primo tempo si era concluso sul 12-6 per l’Accademia, che è andata a segno al 12′, al 23′ e poi, nella ripresa, al 42′ e al 73′, trasformando però solo la prima meta.

Syme conferma le parole del suo coach: “Abbiamo incontrato un ottimo team, giovanissimo, veloce e pieno di foga ed energia e noi abbiamo giocato un buon match, riuscendo a rimanere concentrati e tranquilli, anche nelle fasi più difficili, quando sembrava che la partita ci scappasse di mano. Sono felice del titolo di migliore in campo, che aggiunge qualcosa in più alla vittoria, ma sono soprattutto contento per la squadra e per il mio contributo al gioco nel suo complesso. Ora ci aspetta un’altra settimana di grande lavoro e di concentrazione, con nel mirino il prossimo obiettivo: il derby di ritorno di domenica a Genova”.

Nella domenica biancoceleste brilla anche la vittoria dell’U16 che supera Collegno anche nella semifinale di ritorno ed accede alla fase successiva del campionato di categoria. E’ stata invece sconfitta senza scampo la Cadetta, in C1: troppo forte l’Amatori Genova, squadra retrocessa dalla serie B (74-0).

——–

Formazioni:

Accademia: Parrino, Batista, Pintonello, Schiabel, Parisotto, Pozzobon, Jelic, Meggiato, Adorni, Ulisse, Piantella, Cucinotta, Necuali, Lucchesi, Spagnolo.

Pro Recco: Gaggero, Romano, Becerra (Marcellino), Syme, Monfrino Ma., Roden, Tagliavini, Monfrino Mi., Barisone M., Rosa, Metaliaj (Barisone E.), Nese, Paparone, Noto, Actis (Avignone).

——–

Serie A, girone 1, giornata IX

Am. Alghero-I Centurioni 20-5 (4-1)

CUS Torino-VII Torino 10-7 (4-1)

Parabiago-Biella 20-24 (1-4)

Accademia-Pro Recco 22-27 (2-4)

CUS genova-ASR Milano 13-34 (0-5)

Classifica: Accademia e Biella 34, VII Torino 33, Pro Recco 31, CUS Torino 29*, ASR Milano 23, Parabiago 20, Alghero 10, CUS Genova 6*, I Centurioni 2.