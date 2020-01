Regione: 420mila euro ai progetti di rigenerazione urbana

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

È stato presentato oggi l’applicativo per il bando di finanziamento che destina 420mila euro ai progetti di rigenerazione urbana predisposti dai comuni liguri. Il bando è consultabile da oggi offline sulla piattaforma di Filse; dal 20 al 31 gennaio sarà online per l’invio telematico delle richieste di contributo.

“Come già annunciato precedentemente – spiega l’assessore all’urbanistica Marco Scajola – il bando riconosce un contributo fino all’80% della spesa ammissibile, con un massimo di 30mila euro per ogni comune. I 420mila euro attualmente stanziati sono una prima dotazione, ma Regione Liguria già da oggi intende andare oltre le risorse disponibili per venire incontro ai comuni più piccoli, fornendo loro un supporto tecnico alla progettazione. In presenza di un numero di richieste ammissibili superiore alle risorse messe a disposizione dal bando, i tecnici regionali affiancheranno gli uffici tecnici dei comuni sotto i 5000 abitanti che non rientreranno nella ripartizione dei finanziamenti: un aiuto che consentirà ai comuni di non rimanere indietro sulla progettazione di interventi importanti per il territorio e di realizzare un risparmio sulle spese di progettazione, in particolare per chi ha un piano regolatore datato”.