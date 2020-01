Recco: “Piscina di Volpi, gli oneri devono essere concreti”

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, consiglieri comunali di Civica, riceviamo e pubblichiamo

La proprietà dell’area ex Iml (Gabriele Volpi) ha affidato la committenza del progetto di riqualificazione a Santa Benessere & Social s.p.a., la quale, in data 15 marzo 2019, ha protocollato i relativi elaborati grafici e descrittivi.

Nella documentazione presentata da Santa Benessere & Social s.p.a si da evidenza alla volontà del soggetto attuatore di rimanere proprietario dello stadio del nuoto che andrebbe a realizzare con ogni onere a suo carico, per poi concederlo in uso gratuito al Comune di Recco.

Il Piano urbanistico operativo relativo al distretto di trasformazione di Via dei Giustiniani (area ex Iml) e la convenzione approvata dal Consiglio comunale ad aprile 2009, definiscono però un differente quadro urbanistico e normativo.

Tra le opere che il privato si è impegnato a realizzare come parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione figura proprio lo stadio del nuoto.

Consentire al privato di tenere la proprietà della piscina, comporta l’individuazione di un’altra opera pubblica sostitutiva, ovviamente di egual valore.

Come misura alternativa vi è quella della riduzione in misura proporzionale dei volumi concessi e la rinuncia da parte del privato a realizzare una parte degli appartamenti assentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica (Puc e Puo) nonché dalla convenzione.

Al quotidiano Il Secolo XIX in edicola domenica 12 gennaio u.s., il sindaco Carlo Gandolfo ha dichiarato di aver individuato “nell’uso pubblico dell’impianto natatorio e nella disponibilità del privato di farsi carico degli oneri di gestione” la contropartita pubblica in sostituzione della proprietà dello stadio del nuoto.

Siamo curiosi di conoscere gli elementi di calcolo che consentirebbero al sindaco Gandolfo e all’assessore Zanini di attribuire pari valore alla proprietà dello stadio del nuoto e al suo uso pubblico (sia pure con oneri di gestione a carico del privato).

Confidiamo nel “ravvedimento operoso” degli amministratori comunali in carica e quindi in una rideterminazione della contropartita pubblica che acquisisca parametri di valutazione maggiormente congrui.

Siamo favorevoli a lasciare la proprietà della piscina in capo a Volpi ma a condizione che, insieme al riconoscimento dell’uso pubblico e sociale dell’impianto, siano individuate (a compensazione) opere pubbliche che esprimano il medesimo valore.

Fermo restando l’impegno in capo al privato di realizzare e cedere al Comune parcheggi, verde pubblico e un palazzetto dello sport, (impegno stabilito a norma della convenzione approvata nell’Aprile del 2009), riteniamo che in sostituzione dello stadio del nuoto le parti potrebbero individuare come opere da acquisire a patrimonio pubblico una sala per la musica e un volume da destinare ad attività di formazione e di aggregazione giovanile.