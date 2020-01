Recco: “Non mi defilo, lavorerò per la città”

Da Massimo Trebiani, consigliere dimissionario comune di Recco riceviamo e pubblichiamo

Cari amici,

quasi tutti, oggi, preferiscono adattare i fatti alle proprie opinioni anziché farsi un’opinione basandosi sui fatti.

Mi sembra che anche il Sig. Enrico Picasso cada in questo errore.

Le vicende che hanno preceduto le scorse elezioni sono avvenute (almeno per quanto ci riguarda) alla luce del sole. Chiunque può ricostruirle facilmente dagli archivi di Levante News o della stampa locale. Non ci sono segreti, non ci sono cose nascoste che solo pochi sanno.

Chi vorrà rileggere articoli, interviste, commenti, si renderà conto che le cose sono andate in modo opposto a quello che il Sig. Picasso immagina.

I fatti, proprio i fatti, dicono che definire la lista Onda iniziativa “di disturbo” è semplicemente assurdo.

Anzitutto, perché non era possibile disturbare quel che ancora non esisteva (e cioè la lista di Sergio Siri).

E poi, una lista che riceve quasi 900 voti, evidentemente, è qualcosa di più e di ben diverso da un disturbo.

Noi abbiamo corso per vincere, cercando di farlo con il nostro stile, con le nostre idee, con il nostro modo di lavorare.

Stile, idee, modo di lavorare che erano e sono diversi da quelli di tutte le altre forze che hanno partecipato alle elezioni comunali.

Questa è la cosa fondamentale.

Credo che sia necessario sottolinearlo con grande forza: non ci sono state divisioni, c’erano e ci sono diversità.

In questo senso, è assurdo andare in cerca di “un colpevole”.

Sono semplificazioni comode, che servono a chi pensa di avere in mano una verità da cui gli altri, sbagliando, si sono allontanati, “dividendo”.

Fin da prima delle elezioni, eravamo perfettamente consapevoli di tutto questo.

Sapevamo di poter vincere, ma anche di poter perdere.

In ogni caso, volevamo che il nostro stile, le nostre idee, il nostro modo di lavorare restassero vivi, in modo da poter dare il nostro contributo al futuro della nostra città.

Proprio da questa volontà è nata la decisione di far trascorrere un periodo in consiglio comunale al maggior numero possibile di membri della lista.

Pensiamo, così, di guardare al futuro, preparando un ricambio generazionale.

Quanto a me, il mio comportamento sarebbe profondamente sleale se questo fosse solo un modo (poco) elegante per defilarmi.

Le cose, però, non stanno così. Non ho nessuna intenzione di sfuggire alle mie responsabilità.

Durante questi quattro anni e mezzo darò il 100% per sostenere chi farà il consigliere comunale.

La decisione è stata presa con serietà, cercando di valutare bene i pro e i contro ed è coerente con gli scopi che, partecipando alle scorse elezioni, ci eravamo prefissi.

Sappiamo che i nostri elettori (dei quali non fa parte il Sig. Picasso, che pure ne vorrebbe interpretare gli umori) sono d’accordo con questa scelta, che è in linea con stile, idee, modo di lavorare del nostro gruppo.

Dunque, non ne saranno certamente delusi.

Ognuno di noi impiegherà il periodo in cui sarà consigliere comunale per sostenere gli obiettivi che ci eravamo proposti nel nostro programma elettorale.

Alcuni di questi obiettivi sono comuni alla maggioranza e/o ad altre forze di minoranza; utilizzeremo in modo trasparente le sedi istituzionali (conferenza dei capigruppo, consiglio comunale) per promuovere un lavoro comune finalizzato alla loro realizzazione.

Credo che questo sia il miglior servizio che possiamo rendere oggi alla nostra città: lavorare per obiettivi concreti e condivisi dalla stragrande maggioranza dei cittadini e mettere a disposizione nuovi volti e nuove energie.

Grazie dell’ospitalità e buon lavoro a tutti.