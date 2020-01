Rapallo: regionali, Bagnasco ha scosso il centro-destra

Il Secolo di oggi titola: “Salvini blinda Toti contro le frecciate forziste”. Il tema parte da Carlo Bagnaco che, nella sua veste di coordinatore ligure di Forza Italia, ha rivendicato un rapporto paritario e non subalterno delle forze che compongono la coalizione che si appresta a candidarsi alle elezioni regionali di primavera. Ieri Toti e Salvini si sono incontrati a Gustalla e Salvini- fatto più che ovvio – ha esternato la propria fiducia al governatore Toti. Ma è chiaro che in futuro, in caso di vittoria del centro destra, anche le altre forze della coalizione dovranno avere più voce in capitolo.