Rapallo: il Comune vuole comprare Villa Devoto

Tra le ipotesi al vaglio del Comune, la possibilità di acquistare Villa Devoto, in via Magenta, proprio alle spalle della sede comunale di piazza delle Nazioni. L’edificio potrebbe ospitare in maniera più organica parte degli uffici; liberando anche eventuali spazi nell’ex ospedale di piazza Molfino.

L’acquisto potrebbe avvenire alienando Villa Riva, appetibile a privati che desiderino una residenza di prestigio in riva al mare; poco consona invece ad un utilizzo pubblico che richiederebbe in ogni caso un investimento; troppo distante dal palazzo comunale per usarla come uffici. I funzionari comunali stanno valutando i termini dell’operazione, anche, come si usa dire oggi, sotto l’aspetto costi-benefici.

Nelle foto: in alto villa Devoto; in basso Villa Riva.