Portofino: “Un parco a ‘T’ per i golfi Tigullio e Paradiso”

Riceviamo da Giuseppe Rosasco, storico direttore della ormai cessata rivista EccoRecco, una riflessione sul futuro del turismo nei paesi del Golfo Paradiso e del Tigullio che volentieri pubblichiamo. Indirizzo e-mail dell’autore: bepperosasco@virgilio.it

Di Giuseppe Rosasco

Nell’ultimo scorcio del 2019 e all’inizio dell’anno nuovo, due avvenimenti concomitanti, anche se apparentemente agli antipodi, come la scarsa sicurezza del sistema autostradale ligure e il dibattito sui confini del futuro Parco Nazionale di Portofino, hanno per così dire acceso i riflettori sui possibili scenari futuri del Golfo Paradiso. Non si può infatti negare che le voci allarmistiche sulla mancata manutenzione dell’autostrada A12 hanno di fatto messo in ulteriore crisi il residuo flusso di visitatori, soprattutto lombardi e piemontesi, abituati a svernare nei nostri paesi. In questo modo è tornato di stretta attualità l’interrogativo “che fare?” per rilanciare un comprensorio che dal dopoguerra ad oggi ha perso quasi del tutto la sua struttura artigianale ed industriale e ha visto svuotare le “seconde case”, che negli anni sessanta e settanta del secolo scorso hanno di fatto costituito l’unica concreta risposta alla domanda turistica.

In questa problematica temperie, si è indipendentemente sviluppato il dibattito sui futuri confini del costituendo Parco Nazionale di Portofino, istituito solo sulla carta con la legge finanziaria del 2017. Ad una più ampia estensione dell’area protetta (attualmente copre solo i 1000 ettari del promontorio vero e proprio) si oppongono la gran parte delle amministrazioni locali (peraltro in linea con gli orientamenti della Regione Liguria), sin troppo attente ai timori – peraltro del tutto infondati – di cacciatori e residenti. Identico effetto paralizzante lo creano paradossalmente anche alcune prese di posizione ambientaliste, favorevoli ad un’estensione del territorio da tutelare così ampia da rischiare di tradursi solo in un regime meramente vincolistico e per questo poco utile perfino allo stesso bene che si desidera tutelare.

Volendo conciliare adeguata estensione territoriale e concrete possibilità gestionali, l’inclusione nel Parco Nazionale di Portofino della contigua dorsale montana del Golfo Paradiso potrebbe costituire, con il suo appeal escursionistico, paesaggistico ed ambientale, la chiave di volta per dare una risposta stabile alla sopra ricordate necessità di tutela ambientale ma anche di rilancio economico e sociale di questo comprensorio. Anzi, come suggerito dall’ex-sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, l’area tutelata dovrebbe comprendere, a levante, anche la dorsale montuosa che si estende sino al santuario di Nostra Signora delle Grazie, sopra Chiavari.

In tal modo il territorio del futuro Parco si potrebbe sviluppare senza soluzione di continuità geografica e morfologica a forma di T, con l’asta ascendente costituita dal prolungamento del promontorio di Portofino sino al monte Bello, dove si raccorderebbe l’asta sommitale che, a ponente, comprende la dorsale montuosa del Golfo Paradiso (e relative diramazioni) sino al monte Fasce e a levante quella del Tigullio sino al già ricordato Santuario di Nostra Signora delle Grazie, attraverso la dorsale Manico del Lume, Monte Pegge, santuario Nostra Signora di Montallegro e relative diramazioni. Ovviamente il territorio protetto dovrebbe mantenersi in quota, diciamo sopra i 250/300 metri, per evitare di includere per quanto possibile le aree maggiormente antropizzate. E laddove l’elemento antropico è prevalente (come ad esempio nel corridoio di Ruta) il Regolamento del Parco potrebbe far proprie le indicazioni urbanistiche del vigente Piano regolatore comunale.

Ma perché proprio il Parco di Portofino potrebbe garantire, con i vincoli connaturati alla sua missione, un futuro sviluppo economico, ambientale e sociale del Golfo Paradiso e del Tigullio? La risposta più immediata è perché non ci sono alternative. E’ del tutto evidente che il boom economico degli anni sessanta appartiene ormai ad un lontano passato e che comunque i giorni nostri ci costringono a seguire strategie nuove. E il turismo, a livello planetario, è riconosciuto ormai come uno dei principali fattori di crescita. Questo vale soprattutto per lo specifico non solo di Portofino ma anche del Golfo Paradiso e del Tigullio. Da noi l’offerta turistica non può più identificarsi solo con le vacanze balneari, oggi poco competitive rispetto alla miriadi di offerte più allettanti in Italia e nel mondo, e deve giocare le sue carte valorizzando un patrimonio sinora poco conosciuto fatto di natura, panorami, opere dell’uomo e cultura.

Il futuro Parco Nazionale di Portofino, nella dimensione territoriale estesa come ad esempio quella qui ipotizzata, può rappresentare una carta vincente. Anche perché le aree protette si sono avviate da molti anni ad assumere oltre il fatto meramente ecologico, anche valenze politiche, economiche, sociali, dovendo associare agli obiettivi più generali della conservazione della natura a quelli dello sviluppo delle popolazioni interessate. E questa nuova sensibilità è stata addirittura accolta al V Congresso mondiale dei Parchi svoltosi nel settembre del 2003 a Durban, nella Repubblica Sudafricana. Proprio in quella sede si è infatti sottolineato l’evoluzione di parco naturale da “santuario della natura” a parte di un sistema integrato di risorse naturali e antropiche, riconoscendo all’uomo un ruolo determinante nella corretta evoluzione e conservazione della natura.

Del resto come dimenticare che il fascino internazionale dell’attuale Parco Regionale di Portofino è dovuto all’integrazione delle opere dell’uomo con la natura, come i nuclei abitati di Portofino, San Fruttuoso, San Nicolò, la Cervara, oppure monumenti come il Cristo degli Abissi, la rete dei sentieri, e perfino le stesse “batterie” costruite per scopi bellici? Nella versione estesa del Parco Nazionale che qui esponiamo, il rispetto della natura si può e si deve coniugare con un’attenta valorizzazione delle risorse paesaggistiche, escursionistiche e culturali presenti. Non avendo timore ad esempio, di un’attenta revisione e ristrutturazione degli esistenti sentieri, per renderli più agevoli e quindi praticabili anche alla popolazione più anziana, con inserimento di luoghi di sosta attrezzati nei punti più panoramici e strutture di ristoro gestite ed accessibili con continuità (ad esempio il semaforo nuovo di Portofino, la sacrestia del Santuario di Caravaggio e quella del monte di santa Croce sopra Pieve Ligure). Avendo anche il coraggio di separare i percorsi pedonali da quelli riservati alle mountain bike. E, perché no, facendo pagare pedaggi per gite guidate nei tratti più spettacolari o più impegnativi.

E’ evidente che un’ attenta e continuativa cura del territorio comporta un notevole impiego di risorse economiche sia nella fase costruttiva che in quella manutentiva e gestionale. Ma questo potrebbe innestare un percorso virtuoso tra tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica, introiti turistici e nuova occupazione. Una sfida complessa, ma non impossibile, soprattutto se sostenuta dalla volontà di cogliere le opportunità offerte dal futuro Parco Nazionale di Portofino.