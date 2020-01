Portofino: tornelli avvertono sulla pericolosità del sentiero

da www.parcoportofino.it

Sempre più spesso assistiamo a interventi di soccorso a persone in difficoltà lungo i sentieri del Parco di Portofino, soprattutto sul sentiero San Rocco – Batterie – Cala dell’Oro – San Fruttuoso.

Ultimamente, in modo da fornire una ulteriore e più chiara informazione, sono stati installati due tornelli in legno con scritta dedicata in italiano e in inglese, così da rendere inequivocabile l’avvertenza che si tratta di un percorso particolarmente impegnativo. Un tornello è posizionato subito dopo la Località Batterie, dove comincia il tratto difficile verso il Borgo di San Fruttuoso.

Il secondo, poco sopra San Fruttuoso, all’inizio del sentiero che prosegue poi per Cala dell’Oro e San Rocco.

Coloro che oltrepassano questi due punti e si avventurano lungo uno dei sentieri più impegnativi del parco lo fanno a loro rischio e pericolo.

Per saperne di più: http://151.1.25.93/parcodiportofino/resources/cms/documents/articolo_cala_oro_1_sito.pdf