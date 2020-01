Un appartamento è andato a fuoco a Pieve Alta, in via Roma, vicino alla chiesa parrocchiale. A dare l’allarme una vicina: chi lo abita era uscito e l’appartamento era quindi vuoto. L’incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito scaturito da un termostato collegato ad una calderina. La squadra dei vigili del fuoco di Rapallo è ancora sul posto per effettuare la bonifica.

Ieri un appartamento era andato a fuoco in una frazione di Lumarzo ed erano intervenuti i vigili del fuoco di Genova.