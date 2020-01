Levanto: dall’asilo al liceo, forniti prodotti locali

di Guido Ghersi

L’amministrazione Comunale di Levanto, con una spesa complessiva di 14 mila euro, ha stipulato un accordo con le locali aziende per l’utilizzo di prodotti locali della vallata levantese e della Val di Vara. Gli alunni che ne usufruiranno sono 110 della scuola dell’infanzia e 150 tra la scuola media e il liceo scientifico.

Come si legge nella delibera di Giunta, saranno “Prodotti di qualità e filiera corta per tutelare la qualità, genuinità e freschezza del prodotto. Ed è fondamentale offrire ai bambini ed ai ragazzi una sana e completata alimentazione. Ma non solo, in questo modo, si permette ai giovani di conoscere le produzioni e le tradizioni locali”.