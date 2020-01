Cinque Terre: 121 strutture ricettive col ‘marchio qualità’

di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ha censito e segnalato 121 strutture ricettive, aderenti al progetto del “Marchio di Qualità 2.0-Cets fase 2”. L’elenco è pubblicato sul sito del Parco e di 119 vengono fornite dettagliate informazioni.

La certificazione assegnata non è soltanto per gli alberghi od ostelli, ma anche per numerose affittacamere, case per ferie, pensioni, locande, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, una tipologia che si è distinta in questi ultimi anni su tutta la provincia della Spezia. Naturalmente sul sito del Parco, è possibile orientarsi sull’offerta che copre, ovviamente, tutti i tre Comuni (Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore) e loro frazioni.