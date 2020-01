Chiavari: incontro su rischi e potenzialità della “rete”

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Siamo proprio sicuri di conoscere il mondo di Internet, con tutti i suoi rischi e le sue potenzialità? Che cosa facciamo per difendere la nostra reputazione digitale? Ne abbiamo mai sentito parlare? Come ci poniamo di fronte a temi quali sexting e cyberbullismo?

A questi e a molti altri interrogativi si tenterà di rispondere, in maniera approfondita e scientifica, il prossimo venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari.

L’incubatore sportech chiavarese, nell’ambito del suo sempre ricco e variegato calendario di eventi, ospiterà l’iniziativa intitolata “Social Warning: Conoscere i rischi e le potenzialità della rete”.

L’appuntamento, che durerà un paio d’ore, è organizzato da Wylab insieme all’Associazione Tigullio Crea Impresa e al Movimento Etico Digitale Social Warning.

I relatori saranno Davide Dal Maso e Danila Bavastro, componenti del Movimento Etico Digitale. A moderare, l’amministratore delegato di Wylab, Federico Smanio.

L’ingresso è libero. Prenotazioni sulla piattaforma EventBrite, al link: http://bit.do/social_warning

“Siamo partiti – raccontano Davide Dal Maso e Danila Bavastro, che sono rispettivamente il fondatore del Movimento Etico Digitale e il suo referente per la Liguria – con l’idea di cambiare l’approccio a questa tematica. Nelle scuole se ne parla di rado e soprattutto con poca incidenza. Spesso, infatti, si parla solo di leggi e norme, minacciando i ragazzi e parlando in modo verticale e impositivo. Noi vogliamo fare il contrario”.

Dal Maso e Bavastro specificano: “Nell’ultimo anno, abbiamo incontrato oltre ottomila persone, giovani nelle scuole e genitori, per trattare questo tema e sensibilizzare sui rischi e potenzialità del web. L’importante è non soffermarsi sulla parte negativa, ma attivare buone abitudini nei ragazzi, in modo che facciano attenzione a certe dinamiche che si possono rivelare pericolose. Non lo facciamo per soldi, ma per il desiderio di migliorare il nostro Paese e l’ambiente della rete”.

La rete del Movimento Etico Digitale è capillare in tutta Italia ed è composta da persone che con i social vivono e lavorano tutti i giorni e sono quindi in grado di portare casi studio positivi e negativi.

Sono previste le testimonianze di alcuni volontari: Davide Mancuso, Davide Licari, Andrea Vaghi, Thomas Cuneo e Francesco Piccardo.

Fra i temi toccati ci saranno:

· Reputazione digitale

· Sexting e cyberbullismo

· Innovazione e mondo digitale

· Dipendenza dai social e alternative

Social Warning: per saperne di più

Social Warning è un Movimento creato per far conoscere ai giovani i rischi e le potenzialità del web, in particolare nel mondo social.

L’obiettivo è quello di:

· Portare nelle scuole medie, superiori un insieme di informazioni e pratiche etiche volte a migliorare la nostra società, attraverso la diffusione della cultura digitale.

· Portare a ragazzi, genitori e insegnanti la consapevolezza indispensabile per aprire la strada a programmi strutturati e per arrivare, da qui a 3 anni, a introdurre una materia scolastica specifica che tratti questi argomenti unendoli con un insegnamento dei valori portanti delle generazioni precedenti, creando così quella che amiamo chiamare “educazione civica digitale”.

I vantaggi

I vantaggi di una educazione digitale data da un approccio preventivo e con una comunicazione tra pari sono:

· Formare i giovani e renderli immuni da tutta una serie di problemi e rischi che l’uso inconsapevole del web comporta, come ad esempio i danni alla reputazione che spesso diventano insanabili.

· Rendere questi giovani delle vere risorse per lo sviluppo della società, aiutandoli, ad esempio, a conoscere il mercato del lavoro e le competenze digitali richieste; insegnando loro come usare i social e la rete per imparare a suonare uno strumento o apprendere una lingua, grazie a modalità spesso sconosciute.