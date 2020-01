La giunta Comunale di Camogli ha affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento dell’intervento di “Realizzazione di nuovo parcheggio per ciclomotori in Via G. B. Ferrari”.

Ad occuparsene lo Studio In3 per il progetto esecutivo architettonico e per il piano di sicurezza e coordinamento; l’ingegner Giorgio Fassi per il progetto esecutivo impiantistico e strutturale; il geologo Luca Sivori per la relazione geologica per esecutivo.