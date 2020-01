Camogli: “Parcheggi: un doppio scavo anziché uno”

Da Claudio Pompei, consigliere Comunale capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

È quasi un decennio che avevano in testa di realizzare questo progetto.

In tutto questo tempo secondo me, è clamoroso che non abbiano già realizzato parcheggi alternativi (Alega ed ex ospedale ad esempio) per sopperire almeno parzialmente alle esigenze, di residenti, di turisti, operatori commerciali, dei cittadini.

Ribadisco, che con lo sblocco del patto di stabilità, parte dei quasi 3 milioni di euro a disposizione dell’Amministrazione, provenienti dai soldi dei cittadini accantonati negli anni, si sarebbe potuta impiegare per trattare con la ditta, fra 1 solo scavo, 1 solo parcheggio (garage + posti auto pubblici).

Ora invece, finito di costruire i 227 garage privati, si dovrà iniziare a scavare in piazza del Teatro, per realizzare il silos pubblico.

Sono l’unico ad essere amareggiato?