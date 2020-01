Calcio/ Virtus Entella: campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Dall’ufficio stampa della Virtus Entella riceviamo e pubblichiamo

È vero, saremo la squadra con il minor numero di spettatori in serie B, (anche se, tenuto conto degli abitanti di Chiavari, la media non è poi così male) ma l’entusiasmo e la voglia di continuare a stupire non ci mancano.

Pochi ma buoni, per questo abbiamo deciso di riaprire la campagna abbonamenti con le dieci gare casalinghe del girone di ritorno a un prezzo speciale, per poter dire anche io c’ero.

Vuoi essere anche tu della partita?