‘Santa’: porto, un 2020 all’insegna dell’ottimismo

Pontone al lavoro anche oggi a Santa Margherita Ligure per prelevare, a Lavagna, i massi che vengono posti a protezione della diga del porto di Santa Margherita Ligure. I lavori del primo lotto (7.500.000 euro pubblici, stessa cifra per il secondo lotto) sembrano protrarsi per tutta l’estate. Ciò non interferirà tuttavia con la situazione ormeggi, anche grazie al fatto che il porto privato di Rapallo la prossima estate sarà disponibile solo parzialmente. Dovrebbe essere anche imminente la decisione della giunta circa la futura gestione del porto.

Nelle foto la situazione ormeggi oggi e la scogliera che viene rinforzata