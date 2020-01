‘Santa’: contributo affitti a giovani coppie e a indigenti

Contributi a sostegno degli affitti. La giunta ha approvato lo scorso dicembre il bando su relazione del vicesindaco Emanuele Cozzio. In particolare possono fruirne le coppie con meno di 40 anni, che siano residenti in città da almeno sei mesi, non abbiano proprietà immobiliari in Liguria, non siano parenti del padrone di casa e siano in regola con il pagamento della Tari. A fruire della delibera, con un contributo di 5.000 euro, anche la Croce Verde; associazione di vitale importanza in città.

Possono poi fare domanda le famiglie con Isee inferiore ai 16.700 euro; potranno fruire di un importo annuo massimo fino a 8.400 euro.