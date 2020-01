Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

4° Commissione: Territorio; Ambiente

lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Disegno di legge 254: Modifiche alla l.r. 12 marzo 2003 n. 9 “Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della Legge nazionale 84/1984 “Riordino della legislazione in materia portuale”.(Sul provvedimento si svolgerà l’audizione dei rappresentanti di CCIAA Riviera di Liguria Imperia, La Spezia, Savona, Camera di Commercio di Genova, CGIL, CISL, UIL. Al termine dell’audizione la Commissione proseguirà i propri lavori con l’esame nel merito del provvedimento.

2) Proposta di legge 267 (Andrea Melis, Alice Salvatore, Fabio Tosi, Marco De Ferrari): Istituzione del Reddito energetico regionale

3) Proposta di legge 275 (Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche.

*****

I° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2 Proposta di legge 262 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Legge elettorale regionale. Norme per l’elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l’elezione diretta del Presidente della Giunta

regionale.

3 Proposta di legge 263 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando, Luca Garibaldi, Juri Michelucci, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo): Legge elettorale regionale. Norme per l’elezione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale

4 Proposta di legge 268 (Andrea Costa, Gabriele Pisani): Legge elettorale regionale. Norme per l’elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

5 Proposta di legge 269 (Franco Senarega): “Legge elettorale regionale. Norme per l’elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”.

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 14.30

argomento:

Disegno di legge 270: Ulteriori modifiche alla l.r. 7 dicembre 2006, n. 41. Modifiche alla l.r. 29/5/1996, n. 24 e alla l.r. 5 maggio 1994, n. 24. Trasporti sanitari