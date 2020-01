RASSEGNA STAMPA. Sangiovanni, festa per i 60 anni

Oggi domenica 12 gennaio auguri a Bernardo. Mercati settimanali: Moneglia. Santi patroni, per gli affetti da malaria: San Sigismondo (1 maggio). Parole: didascalico (pertinente all’insegnamento; di componimento letterario in versi o prosa che si proponga fini informativi; essenziale).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: Francesco San Giovanni festeggia i 60 anni e annuncia investimenti. A-12: sei gallerie finite nel mirino degli investigatori.

Sestri Levante: recuperata bici ipertecnologica rubata a olimpionica. Sestri Levante: commercio, raffica di chiusure. Casarza Ligure: Iml, martedì nuovo sciopero. Sestri Levante: sentiero di Sant’Anna, via ai lavori di recupero. Chiavari: Aurelia aperta a doppio senso alle Grazie entro aprile. Chiavari: falso invalido pratica lo sport dell’arrampicata, 27 i medici indagati. Chiavari: una tonnellata di alimenti raccolti dai service del Tigullio. Chiavari: Marcello Sanguineti a caccia di inquinanti nel Tigullio.

Rapallo: il Frecciabus torna a Pasqua; Atp pronta a fornire il servizio. Rapallo: tutta Santa Maria del Campo a dire addio a Macchiavello. Rapallo: scuola, raccolti 4.000 euro. Rapallo: lungomare, arrivano le ringhiere. Rapallo: forum famiglie, tre incontri alle Clarisse. Portofino si compra l’intero autosilo (vedi Levante News del 29 dicembre). Portofino: il sindaco dice basta ai negozi chiusi d’inverno. Portofino: sole e clima in tanti stregati dal borgo.

Camogli: via Repubblica aperta fino a marzo. Recco: piscina prevista alla ex Iml, al privato ma ad uso pubblico. Recco: firme per salvare lo Sprar. Uscio: alla materna sezione per bimbi di 2 o 3 anni.

Cicagna: letterine a Gesù Bambino scritte col cuore.