Lettere/ “Recco: Onda e il fallimento elettorale”

Da Enrico Picasso riceviamo e pubblichiamo\



In relazione alla risposta di Onda sul mio intervento mi vedo costretto a rispondere e puntualizzare quanto segue:

1) concordo che Onda ha iniziato il proprio percorso prima di Immagina Recco. Ma Immagina Recco nasce in quanto Onda fallisce l’operazione di riunire sotto uno stesso simbolo tutte le forze che si definiscono alternative a coloro che hanno governato da decenni, in quanto nessuna di queste forze desiderava essere rappresentata da Massimo Trebiani. Onda, nonostante il fallimento della propria missione, presenta ugualmente il suo simbolo alle elezioni 2019 pur consapevole di non avere nessuna possibilità di vittoria, l’unico motivo per presentarsi alle elezioni era quello di creare disturbo alla lista di Siri. La decisione delle dimissioni da Consigliere Comunale di Trebiani dopo appena 7 mesi ne sono una valida conferma;

2) per quanto riguarda la mancanza di chiarezza nei confronti dei suoi elettori Onda non risponde. Ribadisco che qualsiasi forza politica può decidere di fare tutte le sostituzioni che crede, l’importante è essere chiari con i propri elettori prima del voto. La frase ” l’abbiamo detto subito dopo le elezioni” è una frase poco felice e sa tanto di presa in giro.

Questi sono i fatti poi possiamo raccontarla come vogliamo.