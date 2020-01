Lettere/ “Chiavari, in via Gastaldi tanti disagi”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Altre due attività che da due anni lavorano a Chiavari in via Aldo Gastaldi chiudono, un’altra si trasferisce. I continui disagi legati agli obblighi di chiusura in concomitanza delle partite di calcio giocano (è il caso di dirlo) a favore dell’impoverimento economico della zona. Chi vive nei pressi dello stadio deve subire quasi settimanalmente il blocco totale del traffico e dei relativi parcheggi. I promessi ritorni economici vantati e promessi non si sono visti e il malumore per i disagi aumenta.