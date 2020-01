Lettere/ Camogli: viabilità in piazza del Teatro

Da Alessandro Perini riceviamo e pubblichiamo

Domenica 12 gennaio 2020 ore 12:00, una bella giornata di sole, zona Piazza del Teatro: segnaletica a terra ormai quasi cancellata; riga di mezzeria difficile da vedere; attraversamento pedonale ormai cancellato; strada in condizioni pessime e piena di buche; autisti smarriti che vagano con sguardo perso nel vuoto; autisti che vagano in mezzo alla strada; altri che, invece, non capendoci più niente sono sulla tua corsia!!! Ma l’amministrazione comunale si fa sentire con il privato che costruisce o subisce solo passivamente???