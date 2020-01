Disperso di Pentema, intervenuto anche il Soccorso alpino

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria riceviamo e pubblichiamo

Questa notte il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato allertato poco prima delle ore 20 per la ricerca di un uomo di 49 anni che mentre faceva una gita , in zona Donetta (Pentema ,GE) forse a causa del buio ha perso il sentiero, non avendo punti di riferimento ha attivato i soccorsi.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno organizzato due squadre per la ricerca , grazie ad un primo contatto telefonico è stato possibile individuare la zona . Squadre miste Soccorso alpino e VVF hanno individuato l’uomo chiamandolo a voce in quanto il segnale telefonico non era più disponibile. All’arrivo dei soccorritori l’uomo in buona salute è stato accompagnato all’ambulanza, l’intervento si è concluso intorno alle 23:30.