Una Giulia che alle tre di notte procede in Corso Europa in direzione centro. Il mezzo urta lo spartitraffico di una pensilina per il bus. Si rovescia e si incendia. Un passante riesce ad estrarre dall’abitacolo, un ventenne che viaggiava nei sedili posteriori: lo salva.

Muoiono carbonizzati un cinquantenne ed un ventitrenne; uno era alla guida, l’altro gli era seduto accanto. Sul posto vigili del fuoco, polizia urbana, il magistrato di turno. Il traffico è stato dirottato.