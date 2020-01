Cogorno: “Frana Ruscalla, sinergia con Lavagna”

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di “Cogorno Democratica –Partecip@ttiva, riceviamo e pubblichiamo

Vista la criticità che persiste in località Ruscalla a seguito della frana ubicata nella strada del Comune di Lavagna ma comunicante col borgo sito nel Comune di Cogorno, il gruppo consiliare ‘Cogorno Democratica Partecip@ttiva’ ha presentato un’interrogazione per sapere come l’Amministrazione intenda operare.

Infatti, il problema della viabilità in località Ruscalla è noto da tempo e i lavori per collegare il borgo con la strada provinciale SP34 sono iniziati ormai da diversi anni. Il gruppo consiliare chiede, dunque, quali siano i tempi previsti per terminare i lavori e mettere in sicurezza il collegamento. Ricorda, inoltre, che allo stato attuale la strada non sarebbe percorribile neppure da eventuali mezzi di soccorso e chiede se l’Amministrazione intenda lavorare in sinergia con il Comune di Lavagna per risolvere tali problematiche.

