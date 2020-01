Chiavari: premio Carreca, le poesie consegnate entro il 30 aprile

Lìassociazione Mosaico ha bandito il Premio di Poesia”Ugo Carreca”. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 aprile. Di seguito il regolamento:

Art. 1 -L’Associazione “Mosaico” per ricordare la figura del proprio associato e collaboratore, il poeta, pittore, critico d’arte Ugo Carreca, indice e organizza il Premio di Poesia “Ugo Carreca”. 12ª Edizione settembre 2020.

Art. 2 -Ciascun partecipante può presentare un massimo di tre poesie. Gli elaborati, inediti, a tema libero, devono essere in lingua italiana.

Art. 3 -Ogni poesia deve essere possibilmente contenuta in un massimo di 50 versi, deveessere dattiloscritta in 7copie, una delle quali presentata in busta chiusa, dovrà recare in calce in modo leggibile, nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita e firma dell’autore. E’ garantita la tutela dei dati personali dell’autore.

Art. 4 -La Giuria, composta di 6membri, esaminerà solo le copie anonime, stabilendo una graduatoria di merito in base alla votazione.

Art. 5 -La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 6 -I dattiloscritti delle composizioni presentate rimarranno in dotazione dell’Archivio del Premio di Poesia “Ugo Carreca” e non verranno restituiti.

Art. 7 -L’Associazione “Mosaico” si riserva di pubblicare successivamente un Quaderno di Poesia comprendente le composizioni premiate e segnalate dalla Giuria.

Art. 8 -Al primo, al secondo e al terzo classificato verranno assegnati riconoscimenti offerti dagli Enti promotori.

Art. 9 -La Giuria avrà inoltre la facoltà di assegnare premi speciali ad altre composizioni ritenute meritevoli. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Art. 10 -La premiazione avverrà presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari sabato 12settembre 2020alle ore 16. Ai vincitori sarà data comunicazione personale in tempo utile.

Art. 11 -Gli elaborati devono essere inviati all’Associazione “Mosaico”, Salita S. Michele 34A, 16043 Chiavari (Ge), entro il 30 aprile 2020.

Art. 12 -La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Giuria: Graziella Corsinovi, italianista Università di Genova (Presidente Giuria); Mirna Brignole, Presidente Associazione Culturale “Agave”; Viviane Ciampi, poetessa – traduttrice; Elvira Landò, docente di filosofia e di storia dell’arte; Giuliana Rovetta, critico letterario; Enrico Rovegno, scrittore.