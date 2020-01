Chiavari: “Le letture del Bibliotecario”, via alla nuova edizione

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Lunedì, 13 gennaio, prende il via la nuova serie di appuntamenti con “Le letture del Bibliotecario” amatissimo format ideato e condotto da Enrico Rovegno, direttore della Biblioteca della Società Economica.

Dieci quest’anno gli incontri a calendario, uniti dal filo rosso della brevità, anzi, come recita il sottotitolo dell’iniziativa alla “difficile arte della brevità” in una sorta di 2ª puntata che prosegue “le letture” dello scorso anno e che non potevano edssere esaustive di un panorama letterario davvero ampio. Rovegno proporrà dunque una nuova carrellata di autori moderni che si sono cimentati con la narrazione breve e spiega: <Naturalmente so bene che mi si potrà accusare di aver escluso questo o quello, ma nel complesso credo di aver compreso una buona parte dei maestri del racconto: dall’inizio del secolo scorso, un classico come Joyce e i suoi Dubliners, all’inizio del nuovo, un emergente come l’israeliano Keret. Tre le presenze di scrittori italiani, molto diversi tra loro: Scerbanenco con i suoi Centodelitti, Landolfi e il suo mondo enigmatico e sureale, Manganelli e la sua Centuria. Oltre a Joyce, la schiera degli scrittori anglofoni comprende Somerset Maugham e i suoi Racconti cinici, Roald Dahl (molto più noto per i suoi libri per ragazzi, dalla Fabbrica di cioccolato al Grande Gigante Gentile), e lo statunitense Raymond Carver, considerato maestro del minimalismo (etichetta rifiutata però dallo stesso autore). Completano la squadra due scrittori in lingua spagnola, l’argentino Jorge Luis Borges (i cui racconti sono spesso contaminazioni tra saggistica e narrativa) e Julio Cortàzar, belga di nascita ma naturalizzato argentino, in bilico tra vocazione fantastica e metafisica>.

“Le letture del Bibliotecario” si svolgeranno come di consueto nella Sala Presidenziale sdella Società Economica, con inizio alle ore 17.30, a partecipazione libera e proseguiranno sino al mese di giugno con il seguente calendario:

– James Joyce, lunedì 13 gennaio

– Somerset Maugham, lunedì 27 gennaio

– Jorge Luis Borges, lunedì 10 febbraio

– Roald Dahl, lunedì 24 febbraio

– Julio Cortazar, lunedì 09 marzo

– Giorgio Scerbanenco, lunedì 30 marzo

– Tommaso Landolfi, lunedì 20 aprile

– Giorgio Manganelli, lunedì 04 maggio

– Raymond Carver, lunedì 18 maggio

– Etgar Keret, lunedì 8 giugno