Sestri: trovata la bici rubata a Martina Valcepina. Il ladro a Leivi

Nel mese di luglio scorso la pattinatrice italiana di short track Martina Valcepina, medaglia d’argento nella staffetta 3000 metri ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, era venuta a Sestri Levante per trascorrere qualche giorno di sole e mare, ma senza rinunciare a mantenersi in esercizio. Infatti, anche se in vacanza, si era portata la sua bicicletta da corsa professionale, una Pinarello F10 nera del valore di circa 5000 euro che l’atleta utilizza per i suoi allenamenti quotidiani. Nella tarda mattinata del 27 luglio ha parcheggiato la bici in zona Baia del Silenzio, nei pressi del parcheggio Conchiglia, non senza assicurarla con un catenaccio robusto, e si è allontanata. Ritornata al parcheggio dopo circa due ore ecco l’amara sorpresa: la bicicletta era stata rubata.

Alla giovane short tracker, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, non è restato altro da fare che rivolgersi alla locale Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma di Sestri Levante hanno raccolto la denuncia e dopo aver individuato l’esatto punto in cui era stata parcheggiata la bicicletta, hanno subito individuato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale che potevano aver ripreso qualche immagine utile per ricostruire l’accaduto.

L’analisi delle immagini, effettuata con la collaborazione della Polizia Locale del Comune di Sestri, ha permesso di indirizzare le indagini su un uomo sulla cinquantina sopraggiunto a piedi e allontanatosi poco dopo proprio a bordo della bicicletta provento di furto.

I Carabinieri hanno quindi estrapolato i fotogrammi, diffondendoli a tutte le stazioni dell’Arma del Tigullio e al Commissariato di P.S. di Chiavari. Ed è stata proprio grazie a un’informazione fornita dai colleghi della Polizia di Stato che i Carabinieri di Sestri sono riusciti a dare un nome e un cognome al ladro di biciclette che è stato riconosciuto come un soggetto già fotosegnalato dal Commissariato di Rapallo qualche tempo prima.

A questo punto la sua identificazione ha permesso ai Carabinieri di proseguire con l’attività investigativa. Certo erano già passati alcuni mesi dal giorno del furto, e le speranze di ritrovare la bicicletta si erano ridotte al lumicino, ma gli uomini dell’Arma non si sono arresi e hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione che è stato concesso ed eseguito qualche giorno prima di Natale presso il domicilio del presunto autore del reato, un italiano residente nella provincia di Ancona, ma domiciliato a Leivi (GE).

Ed è stato proprio presso l’abitazione di Leivi che i militari, una volta entrati nell’appartamento, hanno visto e riconosciuto la bicicletta che stavano cercando e che si trovava appoggiata in bella vista al muro di una stanza.

La Pinarello F10 è stata recuperata e sequestrata per essere restituita alla campionessa valtellinese, mentre l’uomo che ancora la custodiva presso casa propria è stato denunciato per furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede.

Cresciuta sportivamente nella società valtellinese ASD Bormio Ghiaccio, è entrata nel giro della nazionale nel 2008. Attualmente gareggia per il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle È alta 1,68 metri per 58 chilogrammi, si allena a Bormio. È sorella di Arianna Valcepina.

Nel 2010 ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici di Vancouver. È stata la più giovane della spedizione azzurra in Canada. Ha gareggiato nella staffetta 3000 metri, con le compagne di nazionale Katia Zini, Arianna Fontana e Cecilia Maffei, dove è stata eliminata in semifinale.

Nei 500 m individuali è stata eliminata nelle batterie in seguito ad una caduta nelle prime fasi di gara, condizionata, tra l’altro, da una falsa partenza.

Il 18 febbraio 2014, ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči, si aggiudica la medaglia di bronzo nella staffetta 3000m femminile dello short track insieme alle compagne Arianna Fontana, Lucia Peretti ed Elena Viviani.

Nel settembre 2014 è divenuta mamma di due gemelle, avute dal compagno Luigi Rocca].

Ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018 ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 3000 metri. La squadra italiana, composta da lei, Cecilia Maffei, Lucia Peretti e Arianna Fontana, ha concluso la gara alle spalle della nazionale sudcoreana.