Il modello del leudo “Bianca Madre”, armatore il padrone marittimo Natale Castagnola che utilizzava l’imbarcazione rivana per trasportare vino, realizzato a Recco da Vittorio Capurro e dai fratelli Pietro e Angelo “Gitto” Rosaguta. Un modello in scala 1.10; perfetto in tutti i particolari. Ad esporlo in via Roma a Recco, il Caffé Bocchia la cui vetrina richiama spesso per l’originalità di quanto esposto.