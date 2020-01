Rapallo: “Ospedale, dai privati solo vantaggi”

La così detta “privatizzazione” dell’ospedale di Rapallo fa discutere. Molti ne parlano, pochi conoscono ciò che avverrà. Abbiamo chiesto un intervento a Salvatore Alongi, oculista che ben conosce la struttura e consigliere comunale di Rapallo con la delega alla Sanità

di Salvatore Alongi

Apprendo con dispiacere di una futura raccolta firme contro cosiddetta “privatizzazione” dell’ospedale di Rapallo da parte di un gruppo politico.

Posto che in democrazia , e ci mancherebbe, ognuno è libero di avere il proprio pensiero e muoversi di conseguenza nell’ambito del lecito, e qui lo siamo assolutamente, devo però denotare e sottolineare che chi si assume certe posizioni non vuole il bene dell’Ospedale di Rapallo, essendo posizioni chiaramente strumentali e pretestuose.

Innanzitutto sgombriamo il campo dal concetto di “privatizzazione” dell’Ospedale di cui tanto volentieri e in modo miope o più precisamente strumentale, si parla.

Nulla verrà “privatizzato”, se mai la delibera di giunta regionale che è stata approvata il 27/12/19 apre ad un modello di integrazione pubblico/privato che tanti vantaggi porterà al nostro ospedale e a tutti i cittadini del territorio, vantaggi che vado ad elencare e riassumere.

Innanzitutto l’Ospedale, a spese del privato che uscirà vincitore dal bando, renderà attivi i 4000 metri quadri di ospedale che ad oggi risultano inutilizzato inserendo servizi di eccellenza di cui il cittadino potrà usufruire in regime “convenzionato” cioè tradotto in modo

Gratuito

Per far ciò il privato creerà a sue spese in questi spazi ubicati al secondo piano del nosocomio 3 nuove sale operatorie e fino a 53 posti letto. Ci tengo a sottolineare che invece, come chiarito anche da nota asl di alcuni giorni fa, questi nuovi servizi andranno ad “aggiungersi” a quelli già esistenti ad oggi nell’ospedale, e quindi non verranno toccati gli attuali 117 posti letto e le 4 sale operatorie, e i 53 posti letto e le sale operatorie saranno in addizione alle suddette dotazioni già presenti nell’ospedale, così come ovviamente tutto il personale non verrà minimamente interessato da questa operazione, il privato gestirà il suo per riempire gli spazi.

Inoltre essendo di base un bando di locazione, il denaro che questa locazione porterà alla Asl, in accordo con direttore dell’Asl Bruna Rebagliati, verrà immediatamente reinvestito a beneficio dello stesso ospedale di Rapallo in materiale umano, dando la possibilità di nuove assunzioni per il punto di primo intervento rendendolo finalmente attivo nelle 24 ore, e in strumenti, nello specifico:

Tac e risonanza magnetica

Tac e risonanza magnetica che ad oggi non sono presenti nel nostro Ospedale.

Per concludere devo dire che sono particolarmente orgoglioso di questo processo di integrazione pubblico/privato (in cui l attore principale rimane il pubblico) che sono convinto porterà risultati importanti per i nostri cittadini e che saranno sotto gli occhi di tutti in tempi relativamente brevi . È un qualcosa su cui mi sono speso personalmente in campagna elettorale e su cui mi sono impegnato fin da subito (lavorando in silenzio come mia abitudine) durante questi miei primi 7 mesi di incarico alla sanità da consigliere , ed è stato un lavoro grosso che ha dato i suoi frutti grazie alla buona politica e quindi grazie al lavoro di squadra con il consigliere regionale Claudio Muzio , che mi ha permesso di interagire con presidente Alisa dott Locatelli, con assessore alla sanità viale e consigliere regionale Puggioni e con il il Direttore Generale della Asl Dott.ssa Bruna Rebagliati che sta portando avanti il lavoro in maniera encomiabile.

Ringrazio ancora il mio sindaco Carlo Bagnasco per l’apporto la fiducia e il sostegno continuo e il vicesindaco Brigati per la enorme collaborazione sul tema, in particolare per la mole di lavoro che ha svolto a riguardo in questi ultimi anni.