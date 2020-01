Rapallo: A-12, le barriere a chi servivano? Possibili indagini (2)

olo adesso ci si chiede a choi servivano le barriere fonoassorbenti sistemate tra carreggiata e carreggiata, in punti in cui il passaggio dei veicoli poteva disturbare al massimo i cinghiali che vivono nei boschi adiacenti. Ad esempio, tra Recco e Rapallo lungo il viadotto Casalino. Probabilmente una scelta determinata da motivi tecnici non noti.

Qualcuno aveva chiesto di sistemarle? Abbiamo girato la domanda a Pier Giorgio Brigati, vicesindaco di Rapallo, che spiega: “La decisione è stata in genere unilaterale. Gli abitanti di Sant’Ambrogio avevano addirittura protestato perché le barriere toglievano loro la vista del mare. In un punto di venti metri dove effettivamente servivano, ho dovuto intervenire più volte per farle sistemare. La decisione di collocarle in determinati punti, è apparsa a volte incomprensibile”.

Resta una domanda: anziché sistemare le barriere fonoasorbenti, non potevano essere messe in sicurezza altri punti della rete autostradale?

Pier Giorgio Brigati

Il bosco protetto dalle barriere fonoassorbenti