La chiusura per quattro notti dell’A-12 nel tratto Recco-Rapallo, ha permesso di eliminare le alte barriere fonoassorbenti tra carreggiata e carreggiata. Nel parcheggio “Caravaggio”, tra Recco e Rapallo, una marea di barriere in attesa di essere trasferite, forse recuperate. Sarebbe interessante capire i costi della loro posa e ora della rimozione. Soprattutto a che cosa servissero visto, ad esempio sul viadotto Caslino, che a monte e valle non ci sono abitazioni.