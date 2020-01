Carasco: arrestato per reati contro persone e patrimonio

Ieri in tardo pomeriggio in Carasco, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 40 enne D.M., residente a Carasco, pregiudicato, in esecuzione all’ordinanza di custodia in carcerazione emessa nella stessa giornata dalla Procura della Repubblica di Genova. Il predetto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, deve espiare ancora la pena residua di 10 mesi per reati contro la persona e il patrimonio. Arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Chiavari.