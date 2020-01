Camogli: zona teatro, si chiede maggiore sicurezza

A Camogli, la creazione della strada alternativa a via Colombo, per consentire la costruzione di box privati interrati, ha creato una situazione di disagio non per quanto riguarda la nuova strada (che verrà nuovamente asfaltata) ma nella attigua zona di piazza Matteotti e in via Rosselli.

Al momento nulla di grave è avvenuto, ma i timori di incidenti sono evidenti. Quasi tutti i veicoli diretti in centro cittadino (esclusi i camion), anziché ultimare il percorso in via Bettolo, lo accorciano percorrendo via Rosselli, strada a senso unico priva di marciapiedi che oltre a sopportare un traffico intenso teme la velocità dei veicoli, spesso eccessiva, non più frenati da dissuasori di velocità un tempo esistenti. Gli abitanti di via Rosselli chiedono che la strada venga organizzata a zona a traffico limitato, come per altro lo sono giustamente altre vie. La segnaletica orizzontale è in gran parte cancellata; l’attraversamento pedonale dovrebbe essere pensato non solo per chi si reca a teatro; il passaggio pedonale tracciato a fianco della strada, ma lato monte.