Camogli: “Via Repubblica aperta, un primo passo”

Da Claudio Pompei, capogruppo di “Camogli nel cuore” in Consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo

Un primo passo… L’amministrazione comincia inevitabilmente a cedere. Finalmente dopo 1 anno e mezzo che ci facciamo portavoce delle richieste della maggior parte dei Camoglini ci ascoltano…

Aprire anche al pomeriggio la strada alle auto però non sarà sufficiente, come unico provvedimento, a far ripartire il commercio se non verranno aggiunti a questa iniziativa:

– No Tax Area x nuove attività e per le attuali

– Sgravi fiscali per i proprietari dei muri delle attività che adotteranno affitti calmierati e concordati

– nuovi orari di apertura e chiusura delle attività commerciali

– parcheggi a rotazione a pagamento.