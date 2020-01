Camogli: da lunedì stop ai posteggi blu nell’ex scalo (1)

“Divieto di sosta – Rimozione forzata dalle 7.30 di lunedì 13 fino a fine lavori per allestimento cantiere”. Da lunedì gli ultimi posteggi blu, situati all’interno dell’ex scalo ferroviario, spariranno per far posto al cantiere Covim che si amplia. Inizia la fase più restrittiva per consentire la costruzione dei box privati interrati. Questo nuovo taglio di posti auto, una cinquantina, è parzialmente compensata con l’eliminazione pomeridiana dell’isola pedonale, fino alle 19, di via della Repubblica.