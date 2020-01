Sestri: “Aperitivo con delitto” con “Mala morte a San Nicolao”

Da Veronica Roti, Comunicazione Mediaterraneo Servizi, riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’annullamento della presentazione organizzata a Palazzo Fascie per venerdì 20 dicembre alle ore 17 a causa dell’allerta meteo rossa, il volume appena uscito “Mala morte a San Nicolao” e scritto a quattro mani da Fabrizio Benente e da Mario Dentone, sarà presentato domenica 5 gennaio a Sestri Levante presso La Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini con aperitivo offerto da Andrea e Daniele Ballarini. Il libro, pubblicato da Oltre edizioni, è firmato da Fabrizio Benente, già Direttore Scientifico del MuSel, il Museo archeologico e della Città per sei anni, archeologo di grande valore professionale e scientifico e professore di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università di Genova, e Mario Dentone, scrittore di fama, autore di opere teatrali e romanzi, in particolare per la casa editrice Mursia, con la quale è uscito di recente “La capitana – 2. L’orgoglio del mare”quinto episodio di una saga marinara.

Il MuSel, Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante, patrocina e promuove l’iniziativa, per un libro che è l’esito di una delle più importanti indagini archeologiche del nostro territorio, curata da Fabrizio Benente nel sito dell’hospitale “di passo” di San Nicolao sul Massiccio del Bracco dove, nel corso degli anni, le ricerche hanno permesso di approfondire le fasi medievali di costruzione, vita e abbandono definitivo della chiesa, della struttura di accoglienza per viandanti e della loro area cimiteriale (e di evidenziare addirittura fasi di frequentazione ancora più antiche). Una selezione dei ritrovamenti è esposta anche al quarto piano del Museo di Sestri Levante testimoniando il valore di quel luogo di vita, morte e passaggio nel Medioevo. E’ proprio tra le numerose sepolture individuate e studiate nel sito di San Nicolao che è emerso un “caso”, una sorta di “cold case” medievale, poiché gli archeologi hanno ritrovato il corpo, lo scheletro, lo hanno studiato, assieme agli antropologi forensi, ed è risultato trafitto da ben 19 colpi di arma da taglio. Ma… chi lo ha ucciso e perché? Perché gli è stata garantita comunque una sepoltura e vicino a un edificio di culto se è stato così barbaramente assassinato? Tante ancora le suggestioni e le curiosità che Dentone, nel racconto che affianca il saggio scientifico di Benente, tenta di ricostruire e spiegare nella sua ipotesi narrativa.

Nel corso della presentazione in programma per domenica 5 gennaio alle ore 17 i due autori racconteranno e… si racconteranno, intervistati da Roberto Pettinaroli, responsabile della redazione del Levante de Il Secolo XIX, e lettore appassionato che vive e ama le storie della Liguria.

L’incontro sarà dunque l’occasione per approfondire una storia davvero interessante tra archeologia e giallo, gustando un buon aperitivo presso La Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini in Via XXV Aprile 179 a Sestri Levante.

Per quanto riguarda il MuSel, ricordiamo invece che il museo è aperto con regolarità tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, e nei giorni 5 e 6 gennaio l’ingresso sarà gratuito per tutti in occasione della prima domenica del mese e della giornata festiva dell’Epifania.