Questa mattina, i vigili del fuoco, sono stati allertati per un forte odore preveniente da una abitazione fatiscente in località Biscaccia, nel comune di Mele. Giunti sul posto, ed indossate le tute protettive per il rischio batteriologico, i vigili del fuoco hanno purtroppo scoperto un corpo in avanzato stato di decomposizione, all’interno dell’abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri e il 118.